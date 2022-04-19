Пришла пора навести порядок в поселениях района

С приходом весны начали прихорашиваться улицы муниципальных образований Всеволожского района. В сети появляются первые отчеты.

В Рахьинском городском поселении месячник по благоустройству, озеленению и уборке продлиться до 18 мая. Администрации, коммунальным службам и просто неравнодушным жителям за короткий срок предстоит выполнить большой объем работы: нужно освободить от скопившегося мусора дворы и обочины дорог, вымыть окна на лестничных клетках жилых домов, в учреждениях и на объектах торговли, привести в порядок фасады, организовать санитарную обрезку кустарников и взрослых деревьев, провести озеленение.

Хотя в работу по уборке и благоустройству включились муниципальные предприятия, было бы неплохо всем жителям принять участие в «месячнике чистоты»: навести порядок на своих личных подворьях и прилегающим к ним пространствах, во дворах, на территориях предприятий и учебных заведений.

Уже появились приятные весенние перемены в Кузьмоловском – преобразилась улица Рядового Леонида Иванова. Рабочие МКУ «СОБР» очистили дорогу и тротуары от песка, листьев и мусора, произвели ямочный ремонт.

По всей улице Рядового Иванова побелили стволы деревьев. На въезде в посёлок установили баннер с поздравлением жителей и гостей поселения с Днем Победы.

Пока держится сухая и солнечная погода, МКУ «СОБР» занимается также содержанием малых архитектурных форм – ремонтом урн, покраской скамеек и ограждений. Яркие оттенки приобрели скамейки у домов 28, 30 и 32 на Юбилейной улице, красоту навели и на конечной автобусной остановке 627 автобуса.

Жителей Заневского поселения администрация пригласила 23 апреля на субботник по уборке общедоступных пространств. Инвентарь для уборки, перчатки и мусорные предоставят организаторы. От жителей требуется удобная одежда, которую не жалко испачкать, и, конечно, – оптимизм, желание сделать место проживания лучше.

Фото «Кузьмоловское городское поселение»