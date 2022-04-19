В 7 миллионов рублей оценивается проект нового общественного пространства, которое появится в городе Мурино на берегу реки Охты

Зеленый уголок многотысячного города под романтичным названием «Графский пруд» – излюбленное место отдыха жителей и гостей Мурино. За решение превратить его в благоустроенное общественное пространство проголосовали сами муринцы.

Муниципальный Центр благоустройства и строительства уже нашел подрядчика, который готов разработать проект будущего общественного пространства «Графский пруд». Помимо рабочей и проектной документации, организация должна провести инженерные изыскания и представить информационный стенд, где будет наглядно изображен конечный результат благоустройства «Графского пруда». На сегодняшний день контракт оценивается в 7 миллионов рублей. Проект должен быть представлен до 26 августа 2022 года.

Светлана Завадская

Фото: из проектной документации