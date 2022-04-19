О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В поселке Дубровка обнаружили и вывезли на специальный полигон снаряд времен Великой Отечественной войны

0 Комментариев

В понедельник, 18 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об опасной находке — на Набережной улице в поселке Дубровка случайные прохожие увидели подозрительный ржавый предмет, напоминающий боеприпас.

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии установили, что это, действительно, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд для дивизионной пушки «ЗИС-3» времен Великой Отечественной войны. Жители Дубровки нашли его неподалеку от местного пляжа.

По сообщению пресс-службы Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, найденный боеприпас вывезен на специальный полигон в Ленинградской области, где и уничтожен.

Светлана Завадская

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

 

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Он последний солдат батальона
  2. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»
  3. Дорогие жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Всеволожского района!
  4. Кино с обратной стороны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code