В поселке Дубровка обнаружили и вывезли на специальный полигон снаряд времен Великой Отечественной войны

В понедельник, 18 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об опасной находке — на Набережной улице в поселке Дубровка случайные прохожие увидели подозрительный ржавый предмет, напоминающий боеприпас.

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии установили, что это, действительно, 76-миллиметровый артиллерийский снаряд для дивизионной пушки «ЗИС-3» времен Великой Отечественной войны. Жители Дубровки нашли его неподалеку от местного пляжа.

По сообщению пресс-службы Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, найденный боеприпас вывезен на специальный полигон в Ленинградской области, где и уничтожен.

Светлана Завадская

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти