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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске станет одним долгостроем меньше – принято решение по ЖК «Новая Швейцария»

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Напомним, что «Новую Швейцарию» начали строить еще в 2013 году.  Однако 119 дольщиков не получили заветные ключи от новых квартир. Намеченное на 2017 год строительство так и не было завершено, а компания-застройщик попала в список недобросовестных партнеров. В прошлом году строительная компания объявила себя банкротом.

Но сегодня у обманутых дольщиков появилась уверенность в том, что в скором времени они смогут отпраздновать долгожданное новоселье. На днях стало известно, что для завершения строительства найден новый инвестор, и с ним уже подписано соглашение. В дело вступила инвестиционная компания «Охта Групп», которая готова вложить в достройку ЖК «Новая Швейцария» 150 миллионов рублей. В настоящее время дом готов на 70 процентов.

По словам руководителя строительного блока в правительстве Ленинградской области Евгения Барановского, регион продолжает поэтапно решать проблемы обманутых дольщиков. Так, Дирекцией комплексного развития территорий Ленинградской области уже ведутся работы по завершению строительства целого ряда долгостроев, в числе которых многострадальный «Северный вальс», а также здания детского сада и полиции в Кудрово.

Светлана Завадская

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