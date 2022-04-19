Виктор Кобзев пригласил друзей на выставку по случаю собственного юбилея

Свою персональную выставку Виктор Кобзев приурочил к 65-летию со дня рождения. В яхт-клубе на территории Лахты собрались многочисленные друзья известного художника, чтобы разделить с ним радость праздника.

Виктор Викторович – советский офицер-подводник, капитан 2-го ранга, полярник, художник-график и один из основателей творческого объединения Токсовских художников, литераторов, артистов и музыкантов. Творчество Кобзева многогранно и удивительно. Он стремится привлечь внимание к красоте и гармонии процесса создания гравюры, вернуть утраченное в наше время представление о рукотворности графической работы.

Художественный мир Кобзева ярок и неповторим – в нем причудливым образом переплетаются реализм и фантастика, серьезное и одновременно ироничное восприятие действительности.

Отдельная тема творчества Виктора Кобзева – Арктика. Вряд ли найдется еще хоть один художник, у которого была бы персональная выставка на Северном полюсе. Он открыл современникам красоту полярных пейзажей. Целая галерея экслибрисов, дивные гравюры, живописные работы в классической манере и творческие эксперименты – это всё дело рук замечательного художника, который живет в поселке Токсово и с детства любит эти красивые места.

Фото из группы в «ВКонтакте» «Виктор Кобзев. Мастерская гравюры и живописи»