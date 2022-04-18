Высокие темпы работы строителей поликлиники в Кудрово поддержали авансом

Зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский провел выездное совещание в городе Кудрово, в ходе которого осмотрел строящееся здание поликлиники. Он высоко оценил работу подрядчика в непростой экономической ситуации.

По словам руководителя строительного блока, поликлиника находится в высокой степени готовности. В соответствии с планами, строительство должно быть завершено нынешним летом, но для этого предстоит проделать большую работу и собственно подрядчику, и администрации региона.

В этих целях Евгений Барановский дал поручение выплатить аванс строителям, которые возводят здание кудровской поликлиники. В правительстве считают, что эта мера позволит поддержать высокие темпы работы. В настоящее время на объекте задействовано более 60 человек.

Напомним, что поликлиника в городе Кудрово рассчитана на 600 посещений в смену. На четырех этажах современного здания разместятся дневной стационар, отделения стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики, женская консультация, Центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт, а также подстанция скорой медицинской помощи на четыре автомобиля. Поликлиника будет обслуживать территорию всего Заневского поселения.