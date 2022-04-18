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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Восьмиклассники из шестой школы города Всеволожска смогут оказать первую помощь

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Всеволожским школьникам рассказали о том, как оказать первую медицинскую помощь. Реализация проекта осуществляется в рамках федеральной программы.

– Проект направлен на информирование детей и подростков о первой помощи, – отметила председатель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – Школа первой помощи станет маячком для ребят, которые получат знания о том, как определить опасность при возникновении ситуации, угрожающей здоровью. Кроме того, в рамках проекта проведут ликбез и покажут, как облегчить боль, снизить серьезность последствий травм и увеличить шансы на выживание, правильно анализировать обстановку и не теряться в критической ситуации, распознавать неотложные состояния. Наиболее активные ребята получили небольшие подарки, а все участники еще и значки.

Елена Щербакова поблагодарила за организацию мероприятия   председателя комитета по образованию Всеволожского района Ирину Федоренко, директора МАУ МЦ «Альфа» Луизу  Михайлову ,  а также коллектив школы# 6 за отличную организацию данного  мероприятия.

Ирэн Овсепян

Фото Всеволожского отделения Красного Креста

 

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