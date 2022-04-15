Полсотни участников собрались на форум памяти «Один народ – одна Победа» во Всеволожском районе

I Международный молодежный форум памяти стартовал сегодня, 15 апреля, на Дороге жизни. Организаторами мероприятия выступили Ассамблея народов Евразии, Московский государственный лингвистический университет, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Всеволожского района.

– В апреле прошлого года с небольшой группой студентов мы приехали в Санкт-Петербург и случайно оказались в музее на Дороге жизни, – сказала старший преподаватель кафедры языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья МГЛУ Ассоль Овсянникова. – Впечатления были удивительные. Поэтому решили организовать молодежный форум памяти, на котором наши преподаватели и студенты вместе с учащимися из разных регионов выступят с докладами. Мероприятие посвящено Великой Отечественной войне. Соответственно, выступления будут посвящены этой тематике. Кто-то расскажет о своих дедах и прадедах, кто-то о кинематографе в те годы, будут и выступления о писателях СССР, в чьих произведениях особое внимание уделяется тем трагическим событиям в истории большой страны. Во Всеволожский район приехали студенты, которые изучают украинский, казахский, киргизский и румынский языки.

– Такие мероприятия в районе поднимают дух молодежи, дают возможность приобщиться к сокровищнице наших предков – истории, – считает Илья Амбарцумов. – Это позволяет не наступать сто раз на одни грабли. Поэтому такие форумы важны для педагогов, студентов и наших детей. Нельзя забывать, сколько труда и крови было пролито на Дороге жизни.

– Форум станет дискуссионной площадкой для молодежи, – говорит заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – Это позволит сохранить историческую память народа. Наша общая задача не допустить повторения тех страшных событий. Мир – превыше всего. Хочу поблагодарить идейного вдохновителя заместителя генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Юрия Анатольевича Паламарчука. Благодаря таким людям рождаются проекты, которые обретают всероссийскую популярность и объединяют всех.

Ирэн Овсепян

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