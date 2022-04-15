Очередной этап 25-го ежегодного конкурса «Восходящая звезда» прошел в Сертолово

Одной из ярких страниц в культурной жизни Сертолово является проведение традиционного ежегодного конкурса «Восходящая звезда». По сути, это состязание талантов стало визитной карточкой города.

Вот и вчера, 14 апреля, очередной этап конкурса «Восходящая звезда 2022» прошел в актовом зале городской гимназии. Свои творческие способности продемонстрировали юные артисты, чтецы – ученики гимназии, вокальные и хореографические коллективы. Стоит ли говорить, что строгому и беспристрастному жюри пришлось нелегко. Это огромная ответственность – определить лучших в настоящем созвездии талантов, тем более что в конкурсе участвуют дети.

Однако каждый номер, исполняемый в рамках конкурса, сопровождался такими бурными овациями, что стало ясно – главная цель достигнута. Юные исполнители не только достойно представили свои выступления, но и по-настоящему тронули сердца многочисленных жителей.

К слову, нынешний год стал юбилейным для «Восходящей звезды» – конкурс в Сертолово проводится в 25-й раз.

Светлана Завадская