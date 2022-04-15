Новое здание полиции в Кудрово планируется открыть осенью

В ходе выездного совещания в городе Кудрово вице-губернатор по строительству и ЖКХ Евгений Барановский осмотрел строящееся здание отделения полиции на Европейском проспекте.

По словам зампреда областного правительства, еще недавно работы здесь велись крайне низкими темпами, но сегодня на стройплощадке, несомненно, наблюдается положительная динамика. Закуплены строительные материалы и оборудование, специалисты ищут способы решения проблемы с закупкой сложного импортного оборудования для тира.

«Рассчитываем ввести объект осенью этого года», – пообещал Евгений Барановский.

В пресс-службе строительного блока областной администрации сообщили, что на объекте строительства нового отделения полиции в городе Кудрово работает больше 30 человек. В настоящее время ведутся отделочные работы, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, бронированных дверей и окон.

Общая площадь нового здания отделения полиции составит 2100 квадратных метров. Проектом предусмотрены помещения для 75 сотрудников правопорядка, а также паспортный стол. На территории строится отдельно стоящий гараж, где разместятся пять патрульных автомобилей.

Светлана Завадская