Делегация Всеволожского района приняла участие в работе XVIII общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области»

Вчера в поселке Новый свет Гатчинского района прошло XVIII общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области».

Делегация Всеволожского района под руководством главы администрации Андрея Низовского оказалась одной из самых многочисленных – в мероприятии приняли участие 32 человека. Главы и сотрудники местных администраций представляли все муниципальные образования нашего района.

На собрании Ассоциации присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он эмоционально призвал муниципалитеты «работать, работать и работать», решать насущные проблемы территорий.

«Никто, кроме нас с вами, не обеспечит стабильность и развитие – ни в маленьком муниципалитете, ни на территории всего региона. Будущее Ленинградской области зависит от вас», – подчеркнул Александр Дрозденко.

В ходе собрания были подведены итоги работы Президиума Совета муниципальных образований 47 региона за прошедший год и определены приоритетные направления деятельности в 2022 году. Главы районных администраций выступили спикерами по различным вопросам административной работы. Так, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский поделился с коллегами успехами в социально-экономическом развитии муниципального образования.

Также в рамках собрания Ассоциации прошла церемония награждения. За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие местного самоуправления Почетными грамотами и Благодарностями Главы региона награждены представители Всеволожского района: глава Романовского сельского поселения Сергей Беляков, глава Дубровского поселения Татьяна Куликова, глава Лесколовского поселения Андрей Михеев, глава МО Сертолово Сергей Коломыцев.

Светлана Завадская

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