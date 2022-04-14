Современный автопарк — в помощь пациентам

В Токсовскую больницу поступило 9 автомобилей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Появление новых машин совпало с пиковыми нагрузками в связи с омикроном. Благодаря новым автомобилям нам удалось существенно увеличить количество выездов на дом к больным пациентам. Сегодня автомобили продолжают работать в первичном звене», – прокомментировал главный врач Токсовской межрайонной больницы Игорь Стефанович. Он также добавил, что машины зарекомендовали себя надежными помощниками, с их появлением заметно повысилась скорость неотложной помощи.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения доказала свою эффективность. В Ленинградской области по ней строятся три поликлиники в быстрорастущих районах ― Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей расходов программы стало обновление оборудования в первичном звене ― флюорографов, маммографов, аппаратов КТ, рентген-установок и УЗИ-аппаратов. С 2022 года программа модернизации первичного звена получила статус федерального проекта и вошла в состав нацпроекта «Здравоохранение».

Пресс-служба губернатора и ЛО правительства