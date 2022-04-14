Ремонтные работы на дороге вдоль побережья Ладожского озера начнутся в текущем месяце

Дорожные рабочие будут трудиться на участке протяженностью в три километра от памятника «Разорванное кольцо» до деревни Коккорево. Планируется укрепить обочины и заменить поврежденный гравий на асфальтовое покрытие, учитывая, что эта транспортная магистраль является особенно оживленной в летний период. Ремонт должен быть завершен в конце июня.

По словам руководителя дорожного комитета Ленобласти Дениса Седова, жители вскоре позабудут о неудобствах, связанных с автомобильным движением в сторону трассы Санкт-Петербург-Морье. Ремонтные работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По этой же программе в нашем районе пойдут плановые ремонты отдельных участков шоссе регионального значения, соединяющих Сертолово и Агалатово, дороги от поселка Щеглово в направлении «Северного полукольца». Ждем давно заявленного ремонта магистралей от Колтушского шоссе до Кудрово и Кузьмолово-Юкки.

Светлана Завадская

Фото из архива «Вв»