Елена Земан готовится ко второму этапу конкурса «Учитель-дефектолог»

Первый, заочный этап Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Учитель-дефектолог года» оказался удачным для Земан Елены Владимировны, которая работает в Чернореченском детском саду комбинированного вида.

Этот конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов и учителей-логопедов, поддержку инновационных разработок и технологий в организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, утверждение приоритетов образования в обществе. На следующем, втором этапе конкурсной комиссии предстоит оценить открытое занятие с детьми ОВЗ, мастер-класс и круглый стол с участниками следующего конкурсного этапа.