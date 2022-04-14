О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Елена Земан готовится ко второму этапу конкурса «Учитель-дефектолог»

0 Комментариев

Первый, заочный этап Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Учитель-дефектолог года» оказался удачным для Земан Елены Владимировны, которая работает в Чернореченском детском саду комбинированного вида.

Этот конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов и учителей-логопедов, поддержку инновационных разработок и технологий в организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, утверждение приоритетов образования в обществе. На следующем, втором этапе конкурсной комиссии предстоит оценить открытое занятие с детьми ОВЗ, мастер-класс и круглый стол с участниками следующего конкурсного этапа.

 

 

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  2. «Я – учитель, и этим горжусь»…
  3. Домашний бутерброд или школьный обед?
  4. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code