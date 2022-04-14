В Сертолово открылась новая аптека

Аптечный пункт в здании торгового центра «Чёрная Речка» начал свою работу. Эту новость жители микрорайона ждали больше трёх лет. Проблема состояла в поиске организации, которая была бы готова открыть аптечный пункт.

На сегодняшний день в помещении второго этажа дома № 29А, которое арендует ООО «Военторг-­Ритейл», были проведены ремонтные работы, произведена перепланировка. К фармацевтической деятельности приступило ЛОГП «Ленфарм» – государственное предприятие, удовлетворяющее потребности населения Ленинградской области в льготных и коммерческих лекарствах.

В будущем в этой аптеке планируется и отпуск лекарственных средств по бесплатным рецептам.

Фото «Петербургский рубеж»