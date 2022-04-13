Будущие флагманы науки и техники собрались во Всеволожске

Как никогда сегодня стране нужны технически грамотные молодые люди. С этой целью на базе Всеволожского агропромышленного техникума создан и успешно работает Детский технопарк «Кванториум», где юноши и девушки могут приобщиться к изучению основ аэродинамики, созданию беспилотных летательных аппаратов (от чертежа на компьютере до летающего устройства), приобрести умение работать в команде, руководить проектом, умение его защищать и научиться ещё многому-многому интересному.

Но главное – здесь, если угодно, под общим управлением отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации происходит объединение молодых и талантливых будущих «технарей» со всего Всеволожского района.

Ярким тому примером послужило проведение в этом «инкубаторе идей» 12 апреля мероприятия «ИNoвация», целью которого стало выявление перспективных идей, программ, разработок и проектов технической направленности через привлечение молодёжи к занятиям в объединениях научно-технического творчества и развития интереса к высокотехнологическому производству.

Как рассказал нашему корреспонденту начальник методического подразделения Молодёжного центра «Альфа», специалист по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации района Александр Селивонец, такое мероприятие проводится впервые, но его значение трудно переоценить – современные технологии развиваются стремительно и потому важно сконцентрировать прорывные идеи наших молодых людей в одном месте, что позволит обсудить их планы, социальные и технологические проекты.

В этот день на базе «Кванториума» своими идеями делились 8 команд из поселений района (общее число более 50 человек), в том числе команды Молодёжного центра «Альфа» и Всеволожского агропромышленного техникума. Произошёл заинтересованный обмен идеями и опытом между участниками мероприятия. Были представлены и защищены актуальные проекты, которые в будущем будут реализованы на территории Всеволожского района. Большой интерес вызвали мастер-классы для начинающих инноваторов, которые проводили ребята, уже занимающиеся в «Квантории» и получившие признание на многих престижных форумах. Участники выразили надежду в том, что подобные мероприятия станут традиционными.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА