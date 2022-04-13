В их мире не должно быть тишины

В конце сентября 2021 года исполнилось 95 лет со дня образования Всероссийского общества глухих (ВОГ). Сейчас это общество объединяет 79 региональных и 800 местных отделений. Одно из них – Всеволожское районное общество глухих. Руководит им Анна Павловна Максимова.

В этот день для активистов Всеволожского регионального общества глухих гостеприимно распахнул двери Культурно-досуговый центр «Южный». В фойе второго этажа работала выставка, на которой были представлены декоративно-прикладные изделия, сделанные руками глухих и слабослышащих.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились глава МО «Всеволожский муниципальный район» В.Е. Кондратьев и глава администрации А.А. Низовский. Затем последовало чествование активистов и ветеранов Всеволожского отделения ВОГ за активную общественную работу, добросовестный труд, чуткое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. На сцену выходили также молодые представители Всеволожского районного отделения ВОГ, которых отметили за то, что они активно выступали на спортивных мероприятиях.

В тот день прозвучали поздравления от настоятеля храма Святой великомученицы Варвары п. Рахья, Олега Патрикеева, от председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих О.И. Дуркина. От имени Всеволожского районного общества глухих выступила его председатель А.П. Максимова и член бюро Всеволожского отделения ВОГ И.А. Олиярник. Очень большое впечатление на участников мероприятия произвёл концерт. В нем выступали профессиональные артисты. Они продемонстрировали настоящие чудеса. Это был и танец внутри зорба (большого воздушного шара), и фокусы со мгновенными переодеваниями артистов в различные костюмы, и много других танцевальных номеров. Их исполнили шоу-балет «Матрёшки», Школа современной хореографии «Грани», лауреаты всероссийских и международных конкурсов Борис и Евгения Храмовы. А подготовил всю эту концертную программу коллектив артистов «Петербургская лекSема» из Санкт-Петербургского дома народного творчества.

Праздничный день закончился чаепитием в кафе «Апельсин». Настроение у всех участников встречи было замечательное, ведь наша поддержка для них очень много значит.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА