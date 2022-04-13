В Заневском поселении ремонтируют дороги, а в Дубровке убирают территорию

Верная примета вступившей в права весны – ямочный ремонт на дорогах. Непостижимым образом асфальтовое покрытие тает вместе со снегом под лучами весеннего солнца.

В Заневском городском поселении уже начали приводить в порядок внутрипоселенческие дороги. Начаты плановые гарантийные работы, а также восстановление дорожного благоустройства после прокладки коммуникаций. В срок до 15 мая планируется провести ремонт 3 500 квадратных метров асфальтового покрытия. Приоритетные объекты – улицы Новая, Голландская и Военный городок в поселке Янино-1, а также часть Центральной улицы в городе Кудрово.

В Дубровском городском поселении приветствуют наступившую весну наведением чистоты и порядка после долгой и снежной зимы. Апрель для этого самый подходящий месяц. Ведутся механизированные работы по уборке улиц и тротуаров, да и ручной труд дворников сейчас востребован как никогда. В рамках благоустройства началась формовочная обрезка деревьев и кустарников. Затяжная зима немного сдвинула график работ по уборке территории поселения – снег еще лежит в лесах и парках, с северной стороны зданий. Но уже очень скоро весна окончательно вступит в свои права – в Дубровском поселении готовятся к выходу на субботники.

Фото администрации Дубровского городского поселения

Светлана ЗАВАДСКАЯ