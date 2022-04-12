Участники Команды47 из Всеволожского района передали гуманитарную помощь беженцам

«Полторы тонны предметов первой необходимости и, конечно, тепло наших сердец отправились в Тихвин, где разместились 631 беженец из Мариуполя», — написал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Сотрудники районной администрации и волонтеры передали собранную жителями района гуманитарную помощь, что называется, из рук в руки — непосредственно самим беженцам. Попутно, прямо на месте выяснили, что ещё необходимо будет привезти в ближайшее время. Прежде всего, это предметы личной гигиены и стирально-моющие средства. Нужна одноразовая посуда и одежда – лучше всего спортивные костюмы. Требуется также обувь и носки. Многие из беженцев собираются отправиться к родственникам в другие города, поэтому необходимы багажные сумки для дальнейшего переезда.

На основе личного общения с беженцами составлен список вещей, по которому спонсоры, администрация и депутаты от Всеволожского района приобретут всё необходимое и доставят людям, бежавшим от ужасов войны.

В настоящее время все беженцы, в числе которых более 100 детей, размещены в пункте временного пребывания, развернутом в одном из пансионатов. Люди накормлены, им оказана необходимая медицинская помощь.

«А главное, начинают успокаиваться, им будет оказана конкретная поддержка. Помогает вся Ленинградская область, вся Команда47!» — отметил в своем коротком сообщении Андрей Низовский.

Фото со страницы А. Низовского в соцсети в «ВКонтакте»

Светлана ЗАВАДСКАЯ