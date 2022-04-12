Продовольственная безопасность Ленинградской области на контроле

В правительстве Ленинградской области предпринимают меры по обеспечению продовольственной безопасности региона. В зоне, где сложные погодные условия затрудняют развитие сельского хозяйства, делается всё для развития АПК. Ну а чтобы цены не наступали по всем фронтам, ведущие предприятия готовы пахать и сеять. Ведь на носу весенне-полевые работы.

– Готовы хоть завтра выйти в поле, – на пресс-конференции в ТАСС заверил заместитель председателя областного правительства Олег Малащенко. – Ждём хорошей погоды. Предприятия АПК обеспечены техникой, удобрениями, семенами. В этом году запланировали зерновых посадить на 26,9 % больше, чем в прошлом. Увеличим и площади под рапс. Это новая и достаточно перспективная культура для возделывания в Ленинградской области. Жмых используется в качестве кормов для животных – растение богато белками. Помимо этого, из семян рапса производят растительное масло. Планов у нас много. Важно, чтобы погода не подвела. Машинно-тракторный парк насчитывает около пяти тысяч единиц техники. Да, есть сложности с комплектующими, но до сентября АПК ими обеспечен. И если раньше мы рассчитывали на наших европейских партнеров, сейчас переориентировались на Китай. Определенные трудности с поставками продукции.

– Несмотря ни на что, мы остаемся лидерами по производству яиц, – отметил Олег Малащенко. – Ленинградская область обеспечивает потребность не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и экспортирует продукцию. Наша задача увеличить производство до 4 миллиардов яиц в год. Хорошие успехи зафиксированы и в птицеводстве. Вообще, АПК идёт в рост. Только за три месяца нынешнего года объемы производства выросли на 4,5 %. Для организации посевной предприятия АПК получили поддержки на сумму в 2,2 млрд рублей. Этой весной планируем засеять 67 тысяч га земельных угодий.

Учитывая важность продовольственной безопасности, отрасль получила дополнительные субсидии в размере 400 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на выращивание картофеля и закупку техники. Да, проблемы с механизацией есть. Критично? Наверное то, что мы сейчас полностью готовы к посевной, говорит о реальной ситуации. Время, чтобы переориентироваться на другое, например, китайское оборудование, тоже есть.

– В августе состоится Открытый чемпионат по пахоте, – говорит Олег Малащенко. – Здесь будут гости из дружественных стран – от Китая до Казахстана. Мероприятие пройдет на полях Племенного завода «Приневское» в августе. Программа будет насыщенной. На «трактор-шоу» представят более двух сотен единиц техники. А ещё обещают настоящее зрелищное представление: родео с ковбоями. Будет интересно!

Ирэн ОВСЕПЯН