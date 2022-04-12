Начинается голосование за проекты благоустройства

С 15 по 30 мая жители Всеволожского района примут участие во Всероссийском открытом голосовании за проекты благоустройства.

Напомним, что в нашем районе это общественные пространства в городах Всеволожск, Мурино и Кудрово, а также в поселке Янино-1, деревнях Энколово и Новое Девяткино. Всего в Ленобласти будет благоустроено 29 общественных пространств.

Это уже второе онлайн-голосование, во время которого сами жители выбирают приоритетные объекты благоустройства. Организаторами второго этапа масштабной акции выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во время голосования жители выберут наиболее удачные, по их мнению, дизайн-проекты благоустройства общественных пространств в населенных пунктах.

«В этом году более 1,6 миллиарда рублей будет выделено на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: масштабные проекты, победившие во всероссийском конкурсе Минстроя, и небольшие дворовые пространства», – сказал заместитель председателя правительства 47-го региона Евгений Барановский.

Принять участие в открытом голосовании за объекты благоустройства может любой гражданин России старше 14 лет. Сам процесс выглядит очень доступным. Голосовать можно:

— на странице https://47.gorodsreda.ru/ с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

— на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

— через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Светлана ЗАВАДСКАЯ