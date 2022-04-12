Ленинградская область поддержит бизнес грантами

500 миллионов рублей добавит правительство Ленинградской области на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании оперативного штаба по развитию экономики заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дополнительная поддержка поможет преодолеть воздействие санкций. Причем основной акцент на заседании делался также на уменьшение преград для бизнеса и приостановку проверок. В условиях экономических санкций, которые становятся привычными реалиями нашей жизни, уместен вопрос: есть у нас шансы выйти из сложного положения? В правительстве Ленинградской области пытаются поддержать предпринимателей в столь сложное время.

– Обрабатывающие предприятия получат федеральные займы на приобретение оборудования через Фонд развития промышленности РФ, – отметил на заседании оперативного штаба Александр Дрозденко. – Также уже началась реализация федеральной программы по получению льготных кредитов на оборотные средства для крупных предприятий, которые входят в перечень системообразующих. Дважды в неделю мы обсуждаем с бизнесом региона самые злободневные вопросы. Обратная связь позволяет объективно оценить ситуацию.

На заседании обсуждалась возможность подключения мониторинга отраслей экономики по движению безналичных средств, аналогичные исследования проводились в период пандемии в 2020 году и показали свою эффективность. Губернатор поддержал это предложение, подчеркнув, что такая аналитика сегодня, безусловно, нужна.

Развитие малого и среднего бизнеса все без исключения считают панацеей от экономических бед. И действительно, класс мелких бизнесменов вполне способен принести государству значительный доход. Было бы желание.

Ирэн ОВСЕПЯН