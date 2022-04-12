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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы провели уникальную операцию

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Благодаря профессиональным и своевременным действиям медицинского персонала Всеволожской КМБ им удалось спасти жизнь 26-летнего парня, жителя Ленинградской области, которого доставили в экстренное отделение больницы с разрывом аневризмы аорты.

Ещё в «скорой» медики определили, что произошло с молодым человеком, от их четких и грамотных действий зависело очень многое. Они сообщили в больницу о предварительном диагнозе пациента, все службы были приведены в готовность и решение об операции было принято, что называется, «с колес».

Более пяти часов провели врачи возле операционного стола. Пациент был буквально вытащен с того света, но его ожидали несколько очень трудных дней в реанимации. По словам сердечно-сосудистого хирурга Алексея Соловьева, из больницы молодой человек выписывался «на своих ногах», при этом с момента операции прошло немногим более двух недель.

Пациент, которого медики называют просто Дима, сменил больничную палату на домашний покой и теперь каждый день на связи со своим лечащим врачом – отчитывается о самочувствии и получает рекомендации.

Он никогда не забудет тех, кто боролся за него и спас от смерти – это бригада медиков «скорой», работники приемного покоя, отделений реанимации и хирургии, операционные сестры. Молодой человек бесконечно благодарен врачам, которые провели операцию и своими руками подарили ему жизнь – сосудистому хирургу  Алексею Соловьеву, ассистенту Арсену Чегемову, анестезисту Денису Кораблеву.

Фото Всеволожской КМБ

Светлана ЗАВАДСКАЯ

 

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