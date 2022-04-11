Россия, вперёд, Россия вперёд! – поддерживаем Путина, армию и флот!

В связи с объявленной 24 февраля 2022 года Верховным главнокомандующим, Президентом РФ В.В. Путиным, Специальной военной операции по защите признанных Россией Донецкой и Луганской Народных Республик для каждого гражданина нашей страны наступило не самое лёгкое время… Многие думают, как жить дальше, как поступать, куда идти?После патриотической песни, прозвучавшей в исполнении народного коллектива – хора ветеранов «Радоница» (руководитель – Елена Чернова), над площадью, расцвеченной флагами патриотических организаций, прозвучало воззвание инициаторов акции, кудровчан Виктора Навалихина и его соратника Евгения Кобыша: «Слава воинам, осознанно рискующим своей жизнью во имя мирного будущего нашей Родины! Мы братские народы, нас объединяет слава наших предков, остановивших фашизм! И сейчас как раз тот момент, когда больше молчать нельзя! Западная культура и неонацистская пропаганда поменяла сознание простых людей, и всё начиналось просто с молчания, с «невысказывания» против идей фашистов, которым плевать на мирных людей! И мы собрались здесь сказать: Хватит молчать! Мы за Россию! Россия, вперёд!»

Им вторили председатель Всеволожской городской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Анатолий Исупов, представитель Всеволожского районного Совета ветеранов Владимир Борисов и председатель Ленинградской региональной организации инвалидов боевых действий и военной службы Юрий Евдокимов.

Праздничное настроение поддерживали представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», в состав которой входят участники локальных конфликтов в Афганистане, Чечне и Сирии, и вокальная группа «Эдельвейс» (КДЦ «Южный» г. Всеволожска), исполнявшая как известные, так и рождённые в новое время песни.

В завершение акции собравшиеся на площади выстроились буквой «Z», символизирующей единение армии и народа, и возложили живые цветы к памятнику «Никто не забыт – ничто не забыто».

В мероприятии приняли участие заместители главы администрации района Сергей Поляков, Светлана Хотько, заместитель председателя совета депутатов г. Всеволожска Лидия Чипизубова, а также представители депутатского корпуса и молодёжных организаций.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА