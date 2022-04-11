Команда Всеволожского района победила на фестивале молодых избирателей

В минувшую пятницу, 8 апреля, в Волхове прошел полуфинал межрайонного фестиваля молодых избирателей. Команда «Полный КОИБ» из Всеволожского района одержала победу и готовится к финальной игре, которая состоится в середине мая в Гатчине.

Как сообщили в отделе по молодёжной политике Всеволожского района, всего за победу боролись 11 команд из Ленобласти. Для полуфинала команды подготовили выступление на тему «Мой выбор! Моя страна! Моя Россия!». К заданию ребята из «Полного КОИБа» подошла творчески – оригинальность исполнения и яркие образы покорили членов жюри.

Отметим, что основными целями фестиваля являются привлечение молодежи к участию в выборах, формирование у них правовой и политической культуры, повышение ее гражданской активности и развитие интереса к политической жизни страны, Ленинградской области, муниципального образования. В яркой и творческой атмосфере ребята узнают больше об избирательном праве, формируют гражданскую позицию и учатся презентовать свои убеждения.