До середины текущего месяца продлена программа туристического кешбэка

Присоединиться к программе можно до 15 апреля – таким образом, Правительство Российской Федерации добавило еще неделю для тех, кто собирается в отпуск или просто на отдых. Чтобы вернуть заветные 20 процентов от стоимости поездки, нужно успеть в указанный срок произвести оплату картой «Мир», после чего в течение 5 дней на ваш счет автоматически зачислится кешбэк.

В правительстве уточняют, что его максимальный размер не может превышать 20 тысяч рублей. Также ограничены сроки – в рамках программы туристического кэшбэка в поездку можно будет отправиться до 30 июня.

Отличная новость – майские праздники включены! Осталось напомнить, что правительство частично компенсирует только затраты на отдых в России.

Также в РФ действует программа кешбэка на детский отдых в оздоровительных лагерях. Путевки по выгодным ценам предлагаются на период с 1 мая по 30 сентября. Причем их продажа продлится все лето.

Светлана Завадская