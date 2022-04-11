Для завершения строительства амбулатории в Дубровке ищут подрядчика

Ввести объект в эксплуатацию планировалось в середине лета нынешнего года, однако в настоящее время его готовность составляет только 52 процента. В марте уже проводился конкурс на завершение строительных работ, но ни одной заявки подано не было. В текущем аукционе стоимость контракта повышена на 772 тысячи рублей, и в настоящее время составляет 112 миллионов 253 тысячи рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.

В соответствии с новым графиком производства работ, нужно закончить возведение собственно здания врачебной амбулатории в Дубровке, выполнить его отделку и подключение к инженерным сетям. Затем будет проведен монтаж оборудования, обустроена вентиляционная система. В рамках благоустройства на прилегающей территории предусмотрена укладка асфальта и разбивка газона, установка ограждения. Также запланировано строительство парковок, одна из которых будет подземной. Окончательное завершение работ теперь намечено на апрель 2023 года.

Ранее «Всеволожские вести» сообщали, что новая амбулатория в Дубровке рассчитана на 110 пациентов в смену. На трех этажах разместятся детское отделение, стоматология, кабинеты физиотерапии и лучевой диагностики. В здании также расположится подстанция Скорой помощи и дневной стационар на 4 койки.

Светлана Завадская