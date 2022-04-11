В Заневском поселении прошел интеллектуальный этап конкурса  «Миссис Кудрово».

В Заневском городском поселении бурлит общественная и культурная жизнь – буквально на днях участницы конкурса «Миссис Кудрово», вышедшие в финал, продемонстрировали свои интеллектуальные способности на очередном этапе проекта.

Устроители конкурса в этом году отказались от привычного формата вопросов-ответов, и предложили новаторскую идею – экскурсию-квест по городу Кудрово, одному из самых молодых в Ленинградской области. Также была организована настоящая фотосессия с ручным соколом — птицей, которая изображена на гербе Заневского поселения и является его живым символом.

Интеллектуальный этап конкурса предваряло своеобразное домашнее задание – дамам предстояло составить рассказ об одном из интересных или памятных мест Кудрово. Локации, в числе которых были парк «Оккервиль», фонтан с романтическим названием «Поцелуй», площадь Европы и «Мега-Парк», конкурсантки разыграли путем жеребьевки. Также в список местных достопримечательностей вошли так называемые муралы – огромные панно на фасадах домов.

Импровизированные экскурсии вышли яркими, запоминающимися и, несомненно, оригинальными – участницы не только поделились добытой фактологией, но и сопроводили свои повествования иллюстрациями и подходящими музыкальными композициями. Нынешней холодной весной оказались нелишними и чаепития с угощениями, которые также вошли в программу тура.

Строгое и беспристрастное жюри по достоинству оценило уровень подготовки претенденток на корону. Победительницей интеллектуального этапа конкурса «Миссис Кудрово» стала Ольга Карбовская, подготовившая увлекательную экскурсию по площади Европы, а также рассказавшая немало интересного об Английском квартале.

Фото: Заневское городское поселение