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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Заневском поселении прошел интеллектуальный этап конкурса  «Миссис Кудрово».

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В Заневском городском поселении бурлит  общественная и культурная жизнь – буквально на днях участницы конкурса  «Миссис Кудрово», вышедшие в финал, продемонстрировали   свои интеллектуальные способности на очередном этапе проекта.

Устроители конкурса  в этом году отказались от привычного формата вопросов-ответов,  и предложили  новаторскую идею – экскурсию-квест по городу Кудрово,   одному из самых молодых в Ленинградской области.  Также была организована настоящая фотосессия с ручным соколом — птицей, которая изображена на гербе Заневского поселения и является его живым символом.

Интеллектуальный этап конкурса предваряло своеобразное домашнее задание – дамам предстояло составить рассказ об одном из интересных  или памятных мест Кудрово.  Локации, в числе которых были парк «Оккервиль», фонтан с романтическим названием «Поцелуй»,  площадь Европы и «Мега-Парк»,  конкурсантки разыграли путем жеребьевки.  Также в список местных достопримечательностей вошли так называемые муралы – огромные панно на фасадах  домов.

Импровизированные экскурсии вышли  яркими, запоминающимися и, несомненно, оригинальными – участницы не только поделились добытой фактологией, но и сопроводили свои повествования иллюстрациями и подходящими музыкальными композициями.  Нынешней холодной весной   оказались нелишними и чаепития с угощениями, которые также вошли в программу тура.

Строгое и беспристрастное жюри по достоинству оценило уровень подготовки претенденток на корону.  Победительницей интеллектуального этапа конкурса «Миссис Кудрово» стала Ольга Карбовская, подготовившая увлекательную экскурсию по  площади Европы, а также рассказавшая немало интересного  об Английском квартале.

Фото: Заневское городское поселение

 

 

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