Юные всеволожцы провели каникулы по-спортивному

Всеволожский центр физической культуры и спорта на период весенних каникул подготовили план мероприятий для школьников и дошкольников г. Всеволожска. Каждый день спортивных каникул представлял собой интересную физкультурно-развлекательную программу.

Для любителей спортивных игровых видов, таких как мини-футбол и флорбол, два дня проходили дворовые турниры на футбольном поле спортивного комплекса «VsevАngar». На территории общественного пространства «Парк Песчанка» и дворовой площадке по ул. Ленинградской, д. 16 играли в городки, флорбол на снегу, дартс, а также были легкоатлетический забег, весёлая эстафета, кольцеброс, метание мяча на меткость. Большим успехом у детей пользовалась дидактическая игра «Найди пару».

Вместе с сотрудниками центра настроение детей и их родителей поднимали волонтёры молодёжно-подросткового клуба «Альфа». Юноши и девушки в анимационных ростовых фигурах из детских мультфильмов развлекали жителей и гостей Всеволожска.

Каждый участник смог испытать себя на ловкость и меткость, память и быстроту. Пригодились и командные навыки. Все получили сладкие призы за участие, а самые отличившиеся – медали за победу.

Мероприятие «Спортивные каникулы» освещалось в средствах массовой информации. Родители со своими детьми (общее количество – более четырёхсот человек) очень охотно принимали участие в физкультурно-развлекательной программе. Все задействованные во время физкультурных каникул могут увидеть себя на фотографиях в социальной сети «ВКонтакте», в группе «#Vsevsport – Всеволожский район спортивный».

Сотрудники Всеволожского центра физической культуры и спорта благодарят всех взрослых и детей, которые приняли участие в этих мероприятиях, и призывают в дальнейшем внимательно следить за объявлениями в группе «#Vsevsport – Всеволожский район спортивный» или на сайте Всеволожского центра физической культуры и спорта.

Александр ВОСТРОТИН