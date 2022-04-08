Отчий дом под Волновахой…

Владимир Викторович Сидоренко – депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Родился он в поселке Ольгинка Донецкой области, жил там до призыва в армию, а родная сестра и отец остались до настоящего времени. Отца зовут Виктор Васильевич Сидоренко, ему сейчас 85 лет.

Когда в 2013 году Владимир Викторович в очередной раз ездил к отцу, то и подумать не мог, что увидит его только через 8 лет. 6 апреля 2014 года была образована Донецкая Народная Республика. Ольгинка вошла в её состав. 11 мая в посёлке проходил референдум об образовании ДНР и ЛНР. И тут же, в мае, войска ВСУ начали наступление на Волноваху. Город находится в 12 километрах от Ольгинки. А 13 июня 2014 года украинский национальный батальон «Азов» при поддержке войск ВСУ захватил Мариуполь. В результате подконтрольная ополченцам ДНР территория резко сократилась. Волноваха и находящаяся рядом Ольгинка оказались на территории Украины. А Докучаевск, который находится на расстоянии 20 километров от Ольгинки, – на территории ДНР. Получается, что Ольгинка стоит в каких-то двух километрах от границы между Украиной и ДНР.

После этих событий Владимиру Сидоренко уже невозможно было попасть домой. В течение восьми лет он мог общаться с родным отцом только по телефону, параллельно принимая прямое участие в судьбе своих земляков. В то время он возглавлял МО «Агалатовское СП». Летом 2014 года Агалатовское и Куйвозовское сельские поселения приняли 600 беженцев из Донбасса.

Начиная с 2014 года бойцы ВСУ возводили недалеко от Ольгинки большой укреплённый пункт. Туда вошли блиндажи, доты и минные поля. Укрепления были необходимы для обороны ВСУ: Волноваха и Ольгинка расположены на пути от Мариуполя к Донецку. (От Мариуполя до Ольгинки – 75 километров).

С начала военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Волноваха и Мариуполь оказались самыми горячими точками в этой операции. Бои за Мариуполь начались уже 25 февраля. Войска ВСУ начали отступать, оказавшись в отстроенном ранее укрепрайоне. В Ольгинке на некоторое время закрепился национальный батальон «Айдар». Свою базу бойцы «Айдара» обустроили в местной школе ДОСААФ. Ополченцы постарались выдавить их из Ольгинки. В те дни в посёлке шли бои.

Интенсивные обстрелы Ольгинки продолжались около двух недель. В это время женщины и дети сидели в бомбоубежищах. Мест на всё население не хватало, поэтому те, кто были покрепче духом, оставались в своих домах. В большинстве домов ещё при постройке были вырыты погреба для хранения продуктов и заготовок. Они превратились в места, где можно было укрыться от обстрелов.

1 марта в Ольгинке отключили электричество. Больше месяца местные жители готовили еду только на костре. Военная жизнь в течение восьми лет научила их запасаться продуктами. У каждого оказался запас продовольствия в размере около 50 килограммов. Отключив свет, ВСУшники перебили газовую трубу. Исчезло отопление. Греться можно было тоже только у огня. Телефонная связь прервалась. Владимир Сидоренко остался полностью отрезанным от родных. Он не знал, что с ними происходит. В голову приходило самое худшее, но, понимая, что отец – мужественный, волевой человек, сын верил: все будет в порядке.

Как потом узнал Владимир Викторович, прежде чем уйти из Ольгинки, айдаровцы решили поглумиться. По посёлку ездил танк с украинским флагом и стрелял во всё подряд. Уничтожил даже котельную, которая снабжала теплом и водой соседний посёлок Новотроицкое. То есть националисты оставили без отопления своих же граждан. Когда у них спросили: «Зачем вы это делаете?», они ответили: «Русня придёт, всё восстановит».

А теперь расскажем, что в это время происходило с отцом Владимира Сидоренко. Он в детстве пережил фашистскую оккупацию. Ненавидит бандеровцев. Вспоминает, что во время Великой Отечественной войны даже дети из Ольгинки, как могли, выступали против фашистов и их пособников. они прокалывали колёса немецким машинам. Однажды фашист схватил детей и избил ремнём так, что маленький Витя Сидоренко долго лечился дома. И теперь, в 2022 году, 85-летний мужчина сказал: «Я фашистов не боялся, а этих – тем более». И когда объявили воздушную тревогу, он отказался идти в бомбоубежище…

В середине марта к Владимиру Сидоренко смогла дозвониться сестра. Она сказала, что в его родной дом попали снаряды. А там во время обстрела находился отец.

Граница между ДНР и Россией на время боевых действий перекрыта. Но как только появилась возможность, Владимир Викторович Сидоренко сумел выехать в ДНР. Он попал туда 24 марта. Я спросила у него, была ли эта поездка опасной. Он ответил:

– В ДНР приходилось ехать по дороге, разбитой танками и тягачами, а вдоль дороги стояли указатели: «Осторожно, мины!».

А потом добавил:

– Но когда я проезжал Донецк, Макеевку, Иловайск, там, если не знать, что идёт военная операция, то и не догадаешься. Люди улыбаются, на улицах чисто, газоны начали подстригать.

Другое дело в Ольгинке. Собственно, центр посёлка не был разрушен. Обстрелу подверглась преимущественно окраина, где находилась железнодорожная станция Велико-Анадоль. А рядом с железной дорогой – Донецкая нефтебаза, элеватор, комбикормовый завод и фильтровальная станция, которая снабжала водой Мариуполь. И как раз поблизости находится родной дом Владимира Сидоренко. Когда Владимир Викторович приехал в посёлок, интенсивные обстрелы уже закончились. Но работали несколько комендатур Донецкой Народной Республики. Каждый день милиция обходила дома и окрестные поля. Искала укрывшихся бойцов батальона «Айдар» и, видимо, находила, потому что Владимир Викторович слышал поблизости то автоматные, то пулемётные очереди.

Как оказалось, в его дом попали три случайных снаряда. Обрушилась часть стен, половина крыши, вылетели все стёкла. Согласно правилам безопасности, когда идут обстрелы, ходить нельзя. Рекомендуется тихо сидеть или лежать в укромном месте. Его 85-летний отец пролежал три дня в доме без отопления, с разбитыми стёклами, при температуре минус 11 градусов. Однако сила духа у него такая, что он даже не подхватил простуду. Только получил контузию: от гула взрывов пострадал слух. Но это пройдет.

Общаясь с друзьями детства, Владимир Сидоренко узнал, как были ранены или убиты люди, с которыми он вместе рос и играл на улице. В посёлке оказались разрушены семь домов. В одном из них погибла знакомая Владимира Викторовича. Соседа – дядю Колю – во время взрыва засыпало кирпичами. Он не выжил. Все местные жители относятся к нашей военной операции с пониманием. Они тоже считают, что по-другому с националистами нельзя было. А соседка-бабушка, у которой взрывной волной снесло крышу в доме, сказала:

– Ну что ж, буду теперь жить в летней кухне. Дадут помощь – восстановлю крышу, не дадут – так и буду. Главное, что жива.

Владимира Викторовича поразил ещё один случай. Местные жители убирали шифер с разбитых крыш. И сложили его в кучу под забором, чтобы, когда приедет мусорная машина – легче было забрать. И они спросили у Владимира Сидоренко:

– Мы правильно сделали, что сложили шифер на улице? Может быть, надо было сложить его во дворах домов? Всё-таки это мусор!

То есть не успели отгреметь взрывы, как люди стали думать о красоте и порядке на улицах. Тем временем представители ДНР стали ходить по домам и делать перепись людей и нанесённых повреждений, чтобы потом выдать материальную помощь.

Мобильная связь в Ольгинке работает только в одном месте – на холме. И на этом холме с Россией одновременно пытаются разговаривать до 20 человек. Несколько раз местные жители просили телефон у Владимира Сидоренко. Одна женщина попросила телефон – позвонить дочери, чтобы сказать, что жива. Оказалось, что дочь тоже проживает во Всеволожском районе, в Юкках. И когда в телефонной трубке раздалось взволнованное: «Мама, это ты? Ты жива?», то даже у видавших виды мужчин на глазах выступили слёзы.

Владимир Сидоренко забрал своего отца в Ленинградскую область. Он будет жить во Всеволожском районе до той поры, пока не удастся заново отстроить дом. Но когда машина подъезжала к Санкт-Петербургу, когда уже были видны дома на окраине города, отец спросил:

– Сынок, а домой когда?

Домой – это на Донбасс, в Ольгинку!

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Владимира Сидоренко