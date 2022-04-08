Дорожники Ленобласти проверили трассы Всеволожского района

Сегодня, 8 апреля, дорожники Ленинградской области и представители регионального отделения «Общероссийского народного фронта» оценили состояние участков Староприозерского и Токсовского шоссе, а также подъезда к деревне Хиттолово.

Масштабная проверка региональных трасс после зимы стартовала в начале апреля. Особое внимание дорожники уделяют участкам дорог, которые были отремонтированы в течение трех последних лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Согласно договоренностям, подрядные организации дают пятилетнюю гарантию на свою работу и возникшие за этот срок дефекты обязаны устранить за свой счет.

В общей сложности этой весной «Ленавтодор» и общественники проверят около 60 участков магистралей почти во всех районах региона.