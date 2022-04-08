Во Всеволожске пройдет творческая мастерская фольклорных коллективов «Птицы Благовещенья»

10 апреля на сцене Культурно-досугового центра «Южный» пройдет большой фольклорный праздник «Птицы Благовещенья». Мероприятие соберет детские и молодежные фольклорные коллективы из Ленобласти, Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, «Птицы Благовещенья» — яркое событие в календаре мероприятий Дома народного творчества Ленинградской области, посвященных Году культурного наследия народов России.

Участие в творческой мастерской примут детские и молодежные фольклорные коллективы, народные мастера России, мастера декоративно-прикладного искусства, преподаватели и студенты Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, которые занимаются изучением и освоением народной традиционной культуры.

Проведение творческой мастерской приурочено к одному из самых главных и радостных праздников в православном календаре — Благовещенья. В народной традиции это весенний праздник, связанный с закликанием весны, пением ледоходных песен и первых весенних хороводов.