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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Юный музыкант из Всеволожского района ждет гостей на свой сольный концерт

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9 апреля в 16.00 в концертном зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки состоится сольный концерт Кирилла Котова (8 лет). Мальчик занимается по классу ударных инструментов у преподавателя В.А. Петровой, концертмейстер Н.В. Бюллер.

Классические и эстрадные произведения прозвучат на ксилофоне, вибрафоне, колокольчиках и малом барабане. Приглашаем жителей и гостей нашего города и района! Школа искусств расположена по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1.

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