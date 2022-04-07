Юный музыкант из Всеволожского района ждет гостей на свой сольный концерт

9 апреля в 16.00 в концертном зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки состоится сольный концерт Кирилла Котова (8 лет). Мальчик занимается по классу ударных инструментов у преподавателя В.А. Петровой, концертмейстер Н.В. Бюллер.

Классические и эстрадные произведения прозвучат на ксилофоне, вибрафоне, колокольчиках и малом барабане. Приглашаем жителей и гостей нашего города и района! Школа искусств расположена по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1.