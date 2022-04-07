О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Чемпионат России по пахоте пройдет во Всеволожском районе

0 Комментариев

Ленинградская область проведет Открытый чемпионат по пахоте с участием команд дружественных стран. Мероприятие пройдет на полях племенного завода «Приневское» в августе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, к проведению чемпионата будет приурочена Ленинградская аграрная неделя. Помимо деловой программы для специалистов, гостям мероприятия покажут трактор-шоу. Кроме того, будет организован гастрономический фестиваль, на котором можно попробовать лучшую продукцию региона. Ну а на тематических выставках традиционно представят последние достижения в области сельского хозяйства.

Отметим, что Ленинградская область должна была принимать у себя 67-й чемпионат мира по пахоте, однако Всемирная пахотная организация отменила проведение мероприятия в России.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Владимир Цой: «Мы будем и дальше поддерживать разнообразие культурного ландшафта региона»
  2. Здравствуй, лето, активное и интересное!
  3. Сергей Морозов: «В очередной раз я поразился тому потенциалу, который есть в нашем театре»
  4. Тренер по «подвохам»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code