Чемпионат России по пахоте пройдет во Всеволожском районе

Ленинградская область проведет Открытый чемпионат по пахоте с участием команд дружественных стран. Мероприятие пройдет на полях племенного завода «Приневское» в августе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, к проведению чемпионата будет приурочена Ленинградская аграрная неделя. Помимо деловой программы для специалистов, гостям мероприятия покажут трактор-шоу. Кроме того, будет организован гастрономический фестиваль, на котором можно попробовать лучшую продукцию региона. Ну а на тематических выставках традиционно представят последние достижения в области сельского хозяйства.

Отметим, что Ленинградская область должна была принимать у себя 67-й чемпионат мира по пахоте, однако Всемирная пахотная организация отменила проведение мероприятия в России.