Строительство развязки рядом с «МЕГА-Дыбенко» планируют к началу осени

Вестибюль для будущей станции метро, а также автовокзал, общественно-деловые зоны и новые дороги появятся в Заневском городском поселении. Об этом сообщил региональный комитет градостроительной политики, завершив разработку новой редакции проекта планировки для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) рядом с торговым комплексом «Мега-Дыбенко».

Теперь в одном проекте увязаны электродепо «Правобережное», реконструкция транспортной развязки возле ТК и, собственно, сам ТПУ.

В соответствии с планами развязка с Мурманским шоссе будет возводиться в два этапа. Сначала намечена пробивка улицы Центральной к Мурманскому шоссе, после чего начнутся работы по реконструкции действующего путепровода у торгового комплекса. На реализацию проекта региону выделен инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 4 миллиардов рублей. Контракт на строительство предприятие «Ленавтодор» планирует заключить уже в нынешнем году. В настоящее время разработанная проектная документация успешно прошла государственную экспертизу.

Областной администрацией утвержден проект планировки для строительства нового электродепо «Правобережное» Лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово».

Подготовила Светлана Завадская