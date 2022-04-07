Корреспондент «Всеволожских вестей» победила во Всероссийском конкурсе

За активное участие в освещении проблем экономического развития России и поддержку отечественного предпринимательства дипломом ТПП РФ и Союза журналистов России и ценным призом награждена редактор отдела социальных проблем газеты «Всеволожские вести» Ирэн Овсепян.

Так решило жюри XXVIII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2021 года. Ирэн стала победителем в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет-СМИ, теле- и радиопередачи».

– 20 лет назад я начинала журналистскую деятельность в Ереване. Потом переехала в киргизский город Бишкек, а восемь лет назад – во Всеволожск Ленинградской области, где работаю в газете «Всеволожские вести» и пишу о предприятиях и предпринимателях района. В конкурсе «Экономическое возрождение России» я принимаю участие уже пять лет, и неоднократно отмечена Ленинградской областной ТПП. Для меня участие в конкурсе имеет большое значение и вдохновляет для дальнейшего творческого роста, – сказала на церемонии Ирэн Овсепян.

Всего в конкурсе по итогам 2021 года приняли участие 78 торгово-промышленных палат, приславших 359 заявок из более чем 100 городов и муниципальных образований. Ленинградская областная торгово-промышленная палата по статистике конкурса является наиболее активной ТПП, на протяжении 11 лет становится неизменным участником федерального этапа.

От редакции. От всей души поздравляем коллегу с полностью заслуженной наградой! Ирэн не просто профессионал в своём деле, она по-настоящему творческий человек, способный раскрасить даже сухие цифры бизнес-планов. Мы ценим её за яркий авторский стиль, не изменяющую журналистскую «чуйку» и, конечно же, за неугасающие задорные огоньки в глазах! С новыми вершинами! Уверены, они не последние!