Жестокие уроки терроризма

3 апреля исполнилось 5 лет после теракта в Санкт-Петербургском метро. В честь этого в Троице-Измайловском соборе прошла панихида. Затем состоялось возложение цветов к памятной доске на станции метро «Технологический институт». Завершил мероприятие большой концерт «Санкт-Петербург против терроризма». В тот же день по центральному телевидению был показан новый документальный фильм Юрия Щербакова «Трагедия в Петербургском метро. Пять лет спустя».

Теракт произошёл 3 апреля 2017 года около 14 часов 30 минут. Его осуществил террорист-смертник из запрещённой в России организации «Катиб Таухуд валь-Джихад». В тот день погибло 15 человек, ранения получили более ста человек.

Взрывное устройство было начинено маленькими металлическими шариками и саморезами. Один из таких шариков попал в сердце жительницы посёлка имени Свердлова Ирины Медянцевой. На тот момент ей было 50 лет. Дочь Алёна прошла через тяжёлые операции.

Ирина Медянцева была талантливой художницей, и поселилась в посёлке имени Свердлова, когда уже была знаменитой. Она создавала удивительных кукол: с большими глазами и наивными пухлыми щёчками. Одна из кукол носит название «Питерский ангел». Конечно же, он узнаваем – с книжкой в руках и с символическим шарфиком вокруг шеи… Как только разнеслось известие, что художница погибла, горожане кинулись раскупать её кукол. Родственники собрали то, что осталось в магазинах, чтобы организовать выставку. За пять лет эта выставка объехала несколько регионов. А потом произошёл странный случай. Центральная детская библиотека имени Н.А. Внукова разместила у себя выставку, но кто-то разбил стекло и украл Шарманщика и Велосипедиста. Дочь Ирины Медянцевой обратилась к людям через интернет, и тогда похитители подкинули кукол в один из дворов. Так произведения И. Медянцевой были возвращены.

Выпускница Ленинградского политехнического института Эвелина Антонова 3 апреля 2017 года ехала на собеседование — хотела получить новую работу. Вместо этого оказалась в больнице с многочисленными ожогами и осколочными ранениями. За пять лет девушка перенесла более 10 операций. Многие медицинские манипуляции были настолько болезненными, что даже обезболивающие мало помогали. Расходы на её лечение взяло на себя правительство Ленинградской области. Большую помощь оказали однокурсники, которые организовали в соцсети «ВКонтакте» социальную страничку «#ЭваЖиви». В Сертолово стали приходить письма и подарки из разных концов страны и из-за рубежа.

Сейчас Эвелина работает в детском модельном агентстве. Вместе с мамой она выступила организатором ассоциации помощи пострадавшим от терактов — «Надо жить». В эту ассоциацию вошли также РОО «Норд-Ост», СОО «Ассоциация жертв террористических актов «Матери Беслана»», РОО СЗПТТ «Волга-Дон» и БФ «Рейс 9268». Они стремятся провести в жизнь законопроект о поддержке и помощи людям, пострадавшим от терактов.

Людмила ОДНОБОКОВА