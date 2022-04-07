Города Всеволожского района лидируют в рейтинге качества жизни

По данным Минстроя, самые молодые города Всеволожского района – Кудрово и Мурино – в числе лидеров российского рейтинга оценки качества городской среды по итогам 2021 года. В основу расчета оценки положен индекс, на формирование которого влияют 36 различных позиций.

Эксперты учитывают сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, наличие и доступность зеленых зон, наружное освещение и уличную инфраструктуру, внешнее оформление городского пространства, количество точек притяжения и вовлечение граждан в принятие решений по вопросам развития населенного пункта, эффективность органов власти и многое другое. В минувшем году среднее значение индекса в России составило 184 балла.

Среди средних городов Ленинградской области на втором месте после столицы региона – Гатчины – стоит Мурино с оценкой в 205 баллов. А самую верхнюю строку рейтинга малых городов с населением от 25 до 50 тысяч человек венчает Кудрово, качество городской среды в котором оценено в 260 баллов.

«За 2021 Ленинградская область год очень выросла в рейтинге индекса качества городской среды. В этом году регион вошел в тройку по количеству городов, вошедших в рейтинг, и в десятку лучших по индексу качества городской среды. Среднее значение индекса в 33 городах составило 199 баллов, доля городов с благоприятной городской средой ― 64 %», ― отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно. На его формирование влияют 36 индикаторов, среди которых: жилье, зеленые территории, уличная инфраструктура, общегородское пространство, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура. Каждый из них оценивается по безопасности, комфорту, экологичности, современности среды и эффективности органов власти.

К слову, наш «большой брат», Санкт-Петербург, также на лидирующих позициях среди городов-миллионников – уступив Москве, он вышел на второе место с 256 баллами.

Интересно, что в 2019 году, по данным сервиса поиска недвижимости Домофонд, Кудрово и Мурино были названы самыми богатыми городами страны.

Подготовила Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива «В.в.»