В «Петровской усадьбе» началось строительство детского сада

6 апреля на территории малоэтажного жилого комплекса «Петровская усадьба», занимающего участок в 193 тысячи квадратных метров в Новосаратовке, началось строительство детского сада на 190 мест общей площадью 4234 квадратных метра, которое будет осуществлено полностью за счёт средств инвестора без долевого участия собственников. После полученного в начале марта разрешения на строительство компания «Меткем» подготовила площадку и, можно сказать, приступила к забивке свай и заливке фундамента.

Символический старт началу этой социально необходимой стройки дали заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский и генеральный директор компании-застройщика Акбар Болтаев.

«Закладкой символической капсулы в фундамент будущего детского садика мы утверждаем, что до конца текущего года он распахнёт свои гостеприимные двери для наших детей, которые будут жить в этом замечательном месте. Пример малоэтажного жилого комплекса с удобными квартирами – яркое подтверждение установки руководства области на создание комфортной городской среды. Совсем скоро мы с вами встретимся на закладке здесь новой школы. Отмечу, что застройщику удалось совместить возведение малоэтажного жилья вместе с поэтапным возведением социальных объектов. В целом активное развитие этого конкретного проекта, как и старт многих других в Новосаратовке, говорит о том, что строительство в Ленинградской области не только не останавливается, но и наращивает темпы», – рассказал Евгений Барановский.

По замыслу заказчика, в новом детском садике одновременно начнут работать 10 групп, размещённых в просторных комнатах и помещениях. Также здесь будут находиться бассейн, залы для занятий физкультурой и музыкой, а также для факультативных занятий. Отдельные кабинеты займут логопед и детский психолог. На территории учреждения предусмотрено 10 игровых площадок – отдельная для каждой группы детей.

Отметим, что кроме детского садика и новой школы на территории жилого комплекса появится и двухэтажный торговый комплекс общей площадью 1700 квадратных метров. Реализация проекта разделена на три очереди. Завершен первый этап первой очереди ― возведено и сдано в эксплуатацию 194 квартиры. Еще 354 квартиры сдадут до конца 2022 года, после благоустройства территории. К 2024 году жилой фонд планируется увеличить до 1228 квартир.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы администрации ВМР