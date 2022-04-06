Юные лидеры Всеволожского района учатся школьному самоуправлению

«Лидер ШУС» – один из тех конкурсов, который помогает выявить лидеров школьного ученического самоуправления и вдохновить их на новые победы. Конкурс традиционно организует Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района.

В этом году он прошёл в онлайн-формате. К этому событию школьники готовились заранее. Руководителям необходимо было подготовить портфолио, снять видео на тему «Деятельность ШУС в моей школе», а также рассказать о том, как организована профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в школе. Заместители руководителя должны были также представить своё портфолио, видео на тему «Деятельность моего сектора/отдела/комиссии органа ШУС в моей школе», а также рассказать о событии (или, как говорят парламентарии, – деле), за организацию которого они отвечали.

В своих портфолио ребята писали о личных достижениях, реализованных проектах, о хобби и деятельности за пределами школы, а также рассказывали о социальных партнерах, которых школьному ученическому самоуправлению удалось найти. Поведали и о том, кто и как ведёт социальные сети ШУС и как освещается деятельность самоуправления в школьной газете.

В следующем году юные лидеры вновь покажут свои таланты, блеснут уверенностью в себе и ораторским мастерством. А пока у них будет время набраться сил, заручиться новыми победами и как следует подготовиться.

Екатерина Королева

На фото из архива: Парламент старшеклассников Всеволожского района