Ленобласть примет участие в Международной акции «Сад памяти»

В конце апреля на территории Ленинградской области будут высажены деревья в память погибших в годы Великой Отечественной войны. А параллельно будет запущен цикл образовательных мероприятий: организаторы подготовят серию видеороликов, флешмобов и других творческих инициатив.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, к акции «Сад памяти» будут привлекаться самые широкие слои населения: от школьников и студентов до деятелей культуры, сотрудников компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений.

Темой этого года станут ключевые события весны 1942 года: битва под Москвой, подвиг лётчика-истребителя Алексея Маресьева, партизанское движение и другие знаковые эпизоды военной летописи.