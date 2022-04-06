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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленобласть примет участие в Международной акции «Сад памяти»

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В конце апреля на территории Ленинградской области будут высажены деревья в память погибших в годы Великой Отечественной войны. А параллельно будет запущен цикл образовательных мероприятий: организаторы подготовят серию видеороликов, флешмобов и других творческих инициатив.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, к акции «Сад памяти» будут привлекаться самые широкие слои населения: от школьников и студентов до деятелей культуры, сотрудников компаний, военнослужащих и представителей религиозных учреждений.

Темой этого года станут ключевые события весны 1942 года: битва под Москвой, подвиг лётчика-истребителя Алексея Маресьева, партизанское движение и другие знаковые эпизоды военной летописи.

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