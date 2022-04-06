Во Всеволожском районе чествовали победителей и призеров олимпиады школьников

Торжественная церемония чествования победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников прошла 1 апреля в Бугровской школе. Здесь отмечали самых талантливых, ярких и успешных ребят. В этом году во Всеволожском районе 14 победителей и 86 призёров.

В школе собрались призёры олимпиады, а победителей пригласили в Санкт-Петербургский государственный университет. Видеть друг друга ребята и педагоги могли с помощью видеосвязи.

Олимпиада проходит по разным учебным дисциплинам в четыре этапа.

Подготовка к участию начинается за долгие месяцы. Школьники стараются отточить знания до совершенства, а помогают в этом опытные педагоги. Поэтому на торжественной церемонии отмечали и педагогов – им дарили цветы и говорили тёплые слова.

Среди награждённых – Анастасия Снопок, ученица 10 класса Романовской школы. Она участвовала в олимпиаде по физкультуре, которая включала в себя не только практическую, но и теоретическую часть. После уроков приходила в спортивный зал, чтобы подготовиться к этому нелегкому испытанию. Помогала ей в этом преподаватель Галина Ашрапова.

Одиннадцатиклассница из Всеволожской школы № 4 София Берятко уже не первый раз участвует в олимпиаде по истории, но пройти на региональный этап удалось впервые. В прошлом году девушка стала призёром муниципального этапа. Упорная подготовка принесла ей 4 место. По словам Софии, объём информации был огромным. Готовиться она начала ещё прошлым летом – занималась с августа до февраля. Выпускница планирует связать свою жизнь либо с изучением истории, либо с международными отношениями. Участие в олимпиаде подарило ей бесценный опыт: научило держать себя в руках в стрессовых ситуациях, помогло развить силу воли.

Фото Марины Федечкиной и Антона Ляпина

Со списком победителей и призеров можно ознакомиться в прикрепленном файле: