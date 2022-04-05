Во Всеволожске открылся центр «серебряного» волонтерства

Сегодня, 5 апреля, во Всеволожске открылся новый центр «серебряного» волонтерства. На мероприятие съехались представители третьего возраста из разных районов Ленинградской области, которые в рамках форума «Молоды душой» обсудили вопросы добровольчества. Центр посетил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

– Я впервые здесь, – сказал глава Ленинградской области. – Хороший девиз сегодняшнего форума – «молоды душой»! Радует, что сегодня добровольчеством занимаются не только молодые ребята, но и люди серебряного возраста. Их знания и опыт, четкое понимание добра и зла очень нужны для молодежи. В нынешней непростой ситуации вы можете поделиться своим оптимизмом, зарядить общество позитивом.

– Старшее поколение Всеволожского района всегда принимает участие в волонтерстве, – говорит руководитель «Диалога поколений» Надежда Балуева. – Люди третьего возраста активны и талантливы. Многие занимаются художественными народными промыслами, ремеслами, увлекаются краеведением. Во время внесения поправок в Конституцию мы информировали население о поправках. Сейчас проходим регистрацию для волонтерской деятельности для опроса населения в рамках программы «Комфортная среда». Открытие центра стало возможным благодаря победе во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой».

Цель этой федеральной программы создание и поддержка добровольчества среди людей серебряного возраста. В центре будут работать три тематические площадки: краеведение, проектный офис и творческая зона, где «серебряные» волонтеры смогут обменяться опытом.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина