На мосту через реку Лубья на месяц перекроют две полосы движения

Дорожники ограничат движение по кольцевой дороге на участке между транспортной развязкой на пересечении с Рябовским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе. С 16 апреля по 14 мая здесь будут перекрыты две полосы движения.

В связи с производством работ по замене деформационного шва на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, в период с 16 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы движения, а с 1 по 14 мая – третья и четвёртая полосы.

По оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на 40 километре внутреннего кольца КАД.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»