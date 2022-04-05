Инициативная группа обсудила перспективы развития Колтушских высот

В течение нескольких месяцев активисты Заневского городского поселения вместе с энтузиастами из Всеволожска и деревни Токкари разрабатывают проект создания парка на открытых камовых холмах в районе Колтушской возвышенности. На днях они обсудили возможности развития этой особо охраняемой зоны с местными жителями, чтобы выслушать и учесть их пожелания.

Инициативную группу возглавил Владимир Капустин, много лет занимающийся продвижением экологического туризма в Ленобласти. На встрече с жителями он отметил, что идею создания экокластера на Колтушских высотах поддерживает региональная Общественная палата, а также заинтересованные стороны – администрация Заневского поселения и руководство Института физиологии им. И.П. Павлова.

В настоящее время уже разработана рабочая версия проекта, которую команда энтузиастов направила для рассмотрения и одобрения на федеральный конкурс – акселератор продвижения сельского туризма. Если проект будет принят, то к благоустройству территории привлекут специалиста, в профессиональном багаже которого имеется подобный опыт.

У инициативной группы большие планы – по словам Владимира Капустина, они готовы взаимодействовать и с теми, кто занимается непосредственно туризмом, и с теми, кто готов выступить в качестве владельцев гостевых домов и прочей отраслевой инфраструктуры. Успешные примеры тому есть – известные во всей России объекты «Кудыкина гора», арт-парк «Никола Ленивец» и многие другие.

Представляя проект, его авторы особо подчеркнули, что территория будущего экопарка должна быть четко разграничена. Так, предусматривается отдельная зона для мототреков, причем таким образом, чтобы ни в коем случае не беспокоить любителей тихого отдыха, не мешать работе конных клубов и не влиять на жизнь диких животных.

Кроме уже привычных для Всеволожского района экотроп, предлагается запустить игру-квест, схожую с популярной «ловлей покемонов». Вот только искать участники станут не сказочных персонажей, а краснокнижных животных, обитающих на Колтушских высотах. Все это станет возможным благодаря использованию технологий дополненной реальности.

Реализацию проекта его создатели разбили на несколько этапов. В нынешнем году будет дан старт для экскурсий в составе организованных групп. К их проведению планируется привлечь Институт физиологии им. Павлова, где существуют давние традиции приема экскурсантов. Предполагается, что данная стратегия заинтересует новых участников проекта.

Местные жители одобрили начинания инициативной группы, согласившись, что территория Колтушских высот имеет колоссальный потенциал. Так, например, была выдвинута идея проводить здесь зимой соревнования по биатлону. Высказывалось мнение и о реконструкции заброшенного военного госпиталя и землянок – создав таким образом мемориальный объект.

Участники инициативной группы планируют и в дальнейшем проводить регулярные встречи для обсуждения создания экокластера на Колтушских высотах, но уже в более широком составе.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»