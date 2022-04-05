О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорожники Ленобласти проверяют трассы после зимы

0 Комментариев

В Ленинградской области началось весеннее обследование региональных трасс. В общей сложности в течение всего апреля предстоит проверить около 60 участков магистралей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, особое внимание «Ленавтодор» уделяет участкам, отремонтированным за последние три года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этот ремонт действует пятилетняя гарантия подрядной организации, которая обязана будет устранить возникшие в ходе эксплуатации дефекты.

Напомним, что сотрудники регионального дорожного комитета активно работают с обращениями и жалобами граждан. Если у вас есть претензии по обслуживанию региональных трас или вы обнаружили дефекты дорожного покрытия – вы всегда можете сообщить об этом в официальный канал ведомства в телеграмме и группу ВК.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Всеволожские дорожники принимают поздравления
  2. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?
  3. Призвание – отдавать тепло души людям
  4. Кампания по ремонту всеволожских дорог закончится до зимы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code