Дорожники Ленобласти проверяют трассы после зимы

В Ленинградской области началось весеннее обследование региональных трасс. В общей сложности в течение всего апреля предстоит проверить около 60 участков магистралей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, особое внимание «Ленавтодор» уделяет участкам, отремонтированным за последние три года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этот ремонт действует пятилетняя гарантия подрядной организации, которая обязана будет устранить возникшие в ходе эксплуатации дефекты.

Напомним, что сотрудники регионального дорожного комитета активно работают с обращениями и жалобами граждан. Если у вас есть претензии по обслуживанию региональных трас или вы обнаружили дефекты дорожного покрытия – вы всегда можете сообщить об этом в официальный канал ведомства в телеграмме и группу ВК.