Во Всеволожске открылся первый в Ленобласти Дом сопровождаемого проживания для людей ОВЗ

Торжественное открытие нового трехэтажного здания с 19 квартирами для проживания состоялось сегодня, 5 апреля, во Всеволожске. С новосельем жителей поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Этот проект для многих станет путевкой в жизнь, – подчеркнул глава 47-го региона. – Важно дать людям возможность к изменениям. Новый, современный, теплый и уютный дом позволит ребятам с ОВЗ встать на путь самостоятельной жизни, поможет социализироваться.

– Этого момента я ждала очень долго, – делится своими впечатлениями Софья. – Раньше я жила в детдоме, где в комнате располагались по четыре человека. А теперь у меня отдельное пространство с телевизором и всеми удобствами.

Комнаты уже снабжены всем необходимым, включая мебель. Также большое внимание уделено инклюзивности пространства: улучшена планировка кухни и технических зон, переосмыслена организация санузлов и размещения оборудования для мытья колясок после прогулок. На каждом этаже – просторная кухня-гостиная, где проживающие готовят себе еду, совместно проводят время и принимают гостей.

– Поддержка социально-незащищенных слоев населения, особенно людей с ограниченными возможностями здоровья, является приоритетом нашей благотворительной деятельности, – подчеркивает генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов. – Проект дома сопровождаемого проживания был разработан нами для того, чтобы у людей с инвалидностью появилась альтернатива проживанию в стационарных учреждениях. Наш опыт доказывает: благодаря такому подходу жители этих домов получают по-настоящему новое качество жизни! Мы очень рады, что количество таких объектов растет – тем более в родном для нашей компании регионе.

– Объединение ресурсов государства, бизнеса и общественных организаций дает мощный толчок развитию ярким социальным проектам, которые меняют жизнь многих и многих людей, – отметила директор Мультицентра трудовой и социальной интеграции Ирина Дрозденко. – За время работы Мультицентра более 1000 молодых людей с инвалидностью получили профессии, после чего трудоустроились и влились в ряды налогоплательщиков, производителей товаров и услуг, вышли на новый уровень социального развития и самореализации.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА