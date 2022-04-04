Губернатор Ленобласти вручил 101-летнему ветерану медаль «За оборону Ленинграда»

Государственная награда, учреждённая в далеком 1942 году, нашла своего героя 80 лет спустя. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично приехал к ветерану Ольге Голуб, чтобы вручить заслуженный символ мужества, отваги и стойкости – медаль «За оборону Ленинграда».

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, Ольга Голуб родилась 10 августа 1920 года в д. Микуличи Белорусской ССР. В возрасте 21 года она была зачислена на должность санинструктора-телефониста в штат 3 роты 261 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, который входил в состав Действующей армии. После увольнения в 1943 году Ольга Андреевна была эвакуирована из блокадного Ленинграда на территорию Украинской ССР, где и осталась жить.

Однако волею судьбы Ольга Андреевна вернулась на ленинградскую землю – не так давно она переехала к своему сыну во Всеволожск. Узнав о том, что ветеран до сих пор не имеет заслуженной награды, глава региона лично передал медаль героине. А кроме того – цветы и подарки от региона. К поздравлениям присоединился и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который также нанес личный визит ветерану.

Напомним, что медаль «За оборону Ленинграда» занимает особое место в истории наградного дела Великой Отечественной войны в первую очередь благодаря беспримерному подвигу защитников и жителей города, не имевшему аналогов в мировой истории. Впоследствии около полутора миллионов человек получат эту награду.