Во Всеволожском районе прошли спортивно-патриотические игры «Вместе мы – Россия»

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, в деревне Кошкино Морозовского поселения прошли спортивно-патриотические игры. В мероприятии приняли участие молодые люди старше 18 лет.

Организаторами выступили Центр «Молодежный», администрация Всеволожского района, совет по межнациональному сотрудничеству, представительство Республики Дагестан в СПб и отделение ВООВ «Боевое братство».

– Товарищи, для каждого из нас это проверка готовности в любых условиях выполнить поставленную Родиной задачу, выполнить ее безопасно и гарантированно. Нам предстоит серьезное испытание, которое потребует высоких моральных и психологических качеств, умений и навыков, воли и стойкости, силы и выносливости, дисциплины и организованности каждого гражданина, каждого коллектива. Выдержать его с честью – наш долг, – сказано в обращении к участникам патриотической игры командира 1489 гвардейского зенитного ракетного Речицко-Бранденбургского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова II степени полка.

В первый день команды приняли участие в патриотическом блоке, а в воскресенье настало время спортивных состязаний. Проявить ловкость и силу спортсмены могли как в командных соревнованиях, так и личных. С большим азартом прошли соревнования по перетягиванию каната и командная эстафета. Не меньше спортивного задора вызвали состязания в армрестлинге, дартсе и отжиманиях.

По итогам соревнования команды-победители были награждены кубками и медалями, а все участники получили памятные призы.

Фото Антона Ляпина