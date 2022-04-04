Александр Дрозденко принял участие в онлайн-отчете главы Всеволожского района

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выслушал отчет главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского в прямом эфире.

После презентации лавины цифр и достижений к прямому эфиру присоединились жители района. Говорили о наболевшем: социальных объектах, санкциях, раздельном сборе мусора, обманутых дольщиках и строительстве новых агломераций. Жители Всеволожского района, как заметил губернатор, отличаются правильно заряженной социальной активностью.

– Краткий и емкий фильм, – после презентации видеоролика отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – И это не впервой! Андрею Александровичу завидуют многие главы района – он всегда приглашает на свой отчет губернатора.

По словам губернатора, самой сложной темой для района остаётся доступность дошкольного и школьного образования.

– Можно много говорить о спортивных и культурных объектах, но все-таки доступность детских садов и школ – серьезный вызов на ближайшие два-три года, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Да, динамика по возведению соцобъектов неплохая, но ее надо выдержать. Есть вопрос по недостроенным учреждениям. Вот, например, детский сад в Романовке, который не раз переходил из рук в руки и так и не был достроен. Еще один нерешенный вопрос – дошкольное учреждение на улице Победы.

Как рассказал Александр Юрьевич, уже скорректирован бюджет по строительству школы в Новом Девяткино, рассчитанной на 1120 мест. Смета увеличена с 738 млн рублей до 841 млн рублей, но и это не предел. Строить объект будут в рамках концессии. Срок сдачи – 2024 год.

– Перечень возводимых новых детсадов и школ достаточно большой, – сказал глава региона. – Объектов много. Темпы строительства высокие: всего за пять лет было сдано в эксплуатацию более 70 объектов. Отмечу, что по своему оснащению школы Всеволожского района самые лучшие. Их можно сравнивать с московскими. Но и помимо образовательных учреждений в районе возводятся важные для жителей объекты. Вот сейчас решается вопрос завершения строительства ФОК во Всеволожске. Надеюсь, что уже летом сдадим объект в эксплуатацию.

По ходу обсуждения поступали вопросы и от жителей. Люди интересовались доступностью школьного образования не в общем, а «на местах».

– Не скрою, в микрорайоне Южный есть проблема со школой, – согласился с жительницей Андрей Низовский. – Вопрос с пристройкой обсуждается. Ее планируется завершить в следующем году. Что касается новой большой школы, то ее возведут не раньше, чем через три года.

В ходе прямого подключения жители пытались найти истину в… бифштексах, точнее в школьном питании. Люди интересовались, чем будут кормить детей в школах? «Мясные котлеты превратятся в куриные, а яблоки заменят апельсинами. Правда ли это?», – спросил дозвонившийся. По итогам прямого эфира этот вопрос был признан лучшим. Задавшего одарили подарком: билетом в гольф-клуб.

– Сейчас много дискуссий о питании школьников, – отметил губернатор. – На днях запросил статистику по цене на школьное питание. Я удивился. Больше всего выросла стоимость капусты, репчатого лука и сахара. Тем не менее среднее повышение стоимости питания составило 8,9%. Мы уже подняли стоимость закупок с января на 8%, еще на столько же увеличили с первого апреля. Мы не хотим повышать стоимость выше инфляции. Зачем переплачивать? Меню не изменится. Обед с выбором блюд должен остаться.

Поговорили в студии и о строительстве метро в Кудрово, и об удорожании проекта в связи с санкциями. На что был получен ответ, что вся градостроительная проектная документация со стороны Ленинградской области практически готова. Петербург включил в первый этап развития строительства метро Кудрово. Сроки разные. Сейчас ориентируются на 2027 год.

– Всеволожский район продолжает оставаться самым динамично развивающимся, – подчеркнул губернатор. – Структура власти представлена традиционно: район и первый уровень из городских и сельских поселений. Предполагаемая реформа местного самоуправления, о которой много говорили, направлена на замену двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую. Но пока тема сырая.

В завершение губернатор поблагодарил главу администрации Всеволожского района и отметил, что ему комфортно работать с Андреем Низовским:

– По многим вопросам мы с ним на одной волне. Образование, социальная сфера, транспортная инфраструктура, экологическая безопасность и обеспечение финансовой стабильности – главные пять вопросов, решение которых стоит в повестке дня.

Ирэн Овсепян